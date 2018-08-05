Відповідальність за замах на Мадуро взяло на себе угрупування "Фланелеві солдати"

Як повідомили в угрупованні, замахом вони хотіли показати вразливість уряду Венесуели

Відповідальність за організацію замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, яке відбулося вчора, 4 серпня, взяло на себе раніше невідоме угруповання "Фланелеві солдати". Відповідну заяву групи було опубліковано на сторінці Twitter, пише DW.

Як повідомляється, операція полягала в тому, щоб безпілотники з вибухівкою пролетіли над президентською трибуною.

"Снайпери почесної варти збили дрони до досягнення мети. Ми показуємо, що вони уразливі, сьогодні мета не досягнута, але це питання часу", - йдеться в заяві.

#VIDEO ¿Atentado o accidente? Aparente explosión en acto de Maduro genera confusión https://t.co/U4bhFp2xJy pic.twitter.com/xTNPGvlUcn — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) August 5, 2018

Нагадаємо, на президента Венесуели Ніколаса Мадуро під час параду було скоєно невдалий замах. Поряд з президентською ложею вибухнув безпілотник з вибухівкою. В результаті інциденту ніхто з перших осіб держави, що знаходилися поруч з Мадуро, не постраждав.

Інцидент стався під час виступу Мадуро перед національними гвардійцями в Каракасі. Трансляцію виступу президента Венесуели вело телебачення країни.

У свою чергу Мадуро звинуватив у замаху Колумбію.

Міністерство закордонних справ Колумбії відповів на звинувачення президента Венесуели Ніколаса Мадуро в організації замаху і назвало їх абсурдними.