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Ответственность за неправосудные приговоры должна урегулировать Рада, - Малюська

Новости » Общество     17.06.2020 - 21:01
Ответственность за неправосудные приговоры должна урегулировать Рада, - Малюська
Фото: Денис Малюська (facebook.com)

В связи с решением КСУ некоторые судьи по делам Майдана могут избежать ответственности

Верховной раде совместно с Министерством юстиции необходимо урегулировать вопрос ответственности судей за неправосудные приговоры. Ранее Конституционный суд отменил уголовную ответственность за неправосудные приговоры.

Об этом на брифинге заявил министр юстиции Денис Малюська, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в связи с решением КСУ, некоторые судьи могут избежать ответственности.

"У нас есть лица, осужденные по этой статье Уголовного кодекса, и ее декриминализация, по идее, автоматически должна привести как раз к тому, что лица, признанные виновными, будут освобождены от уголовной ответственности. Их не так много, но они есть. Здесь нужно будет, наверное, поработать хорошо Верховной раде и нам так же совместно с ними разработать законопроект, который бы позволил переквалификацию", - сказал Малюська.

При этом министр отметил, что КСУ констатировал размытость формулировки, а не тот факт, что ответственности судей за неправосудные приговоры не может быть.

Отметим, так называемых судей Майдана в большинстве случаев преследуют за вынесение заведомо неправосудных решений. В связи с этим вступление в силу решения КСУ освободит от уголовной ответственности, в том числе и этих судей.

Напомним, на прошлой неделе КСУ отменил уголовную ответственность для судей, которые выносили заведомо неправосудные решения, что может привести к снятию ответственности с судей по делам Майдана.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины уголовная ответственностьДенис МалюськаСуд
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