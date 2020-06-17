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Відповідальність за неправосудні вироки повинна врегулювати Рада, - Малюська

Новини » Суспільство     17.06.2020 - 21:01
Відповідальність за неправосудні вироки повинна врегулювати Рада, - Малюська
Фото: Денис Малюська (facebook.com)

У зв'язку з рішенням КСУ деякі судді у справах Майдану можуть уникнути відповідальності

Верховній раді спільно з Міністерством юстиції необхідно врегулювати питання відповідальності суддів за неправосудні вироки. Раніше Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за неправосудні вироки.

Про це на брифінгу заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у зв'язку з рішенням КСУ, деякі судді можуть уникнути відповідальності.

"У нас є особи, засуджені за цією статтею Кримінального кодексу, і її декриміналізація, по ідеї, автоматично має привести до того, що особи, визнані винними, будуть звільнені від кримінальної відповідальності. Їх не так багато, але вони є. Тут потрібно буде, напевно, добре попрацювати Верховній раді і нам так само спільно з ними розробити законопроект, який би дозволив перекваліфікацію", - сказав Малюська.

При цьому міністр зазначив, що КСУ констатував розмитість формулювання, а не той факт, що відповідальності суддів за неправосудні вироки не може бути.

Зазначимо, так званих суддів Майдану в більшості випадків переслідують за винесення завідомо неправосудних рішень. У зв'язку з цим набрання чинності рішення КСУ звільнить від кримінальної відповідальності, в тому числі і цих суддів.

Нагадаємо, минулого тижня КСУ скасував кримінальну відповідальність для суддів, що виносили завідомо неправосудні рішення, що може привести до зняття відповідальності з суддів по справах Майдану.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України уголовная ответственностьДенис МалюськаСуд
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