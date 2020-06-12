С судей Майдана сняли ответственность за неправосудные приговоры

Фото: Конституционный суд Украины (РБК-Украина)

КСУ решил, что уголовная ответственность за это создает риски

Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность для судей, которые выносили заведомо неправосудные решения. Одним из последствий данного решение может стать снятие ответственности со всех судей, которые выносили приговоры активистам Майдана.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Сообщается, что статья 375 Уголовного кодекса об уголовной ответственности для судей за вынесение заведомо неправосудного решения не соответствует Конституции Украины. КСУ полагает, что уголовная ответственность за "заведомо неправосудное" решение создает риски для независимости судей. Суд пришел к выводу, что данная статья нивелирует конституционные предписания по судьям.

КСУ установил, что статья 375 Уголовного кодекса противоречит юридической определенности - одному из принципов верховенства права. Данная статья также не устанавливает критерии, по которым решение или приговор является неправосудным, а также не раскрывает смысл выражения "заведомо неправосудный".

В то же время КСУ решил, что действие статьи 375 прекратится только через полгода, в течение которых парламент должен привести ее в соответствие Конституции.

Отметим, так называемых судей Майдана в большинстве случаев преследуют за вынесение заведомо неправосудных решений. В связи с этим вступление в силу решения КСУ освободит от уголовной ответственности, в том числе и этих судей.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд просят отменить закон, которым запрещается уголовное преследование участников Майдана.

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Автор: РБК-Украина