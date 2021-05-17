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Ответственность за домашнее насилие могут усилить: комитет Рады поддержал закон

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Украина, Понедельник 17 мая 2021 17:27
Ответственность за домашнее насилие могут усилить: комитет Рады поддержал закон Фото: Раде рекомендуют усилить ответственность за домашнее насилие (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде ужесточить ответственность за совершение домашнего насилия. Речь идет о законопроекте №3908-1.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

При подготовке законопроекта ко второму чтению от нардепов поступило 45 поправок и предложений, из которых подкомитет рекомендует 22 учесть (в том числе две частично), а 23 - отклонить.

"Комитет принял решение утвердить сравнительную таблицу и рекомендовать Верховной раде принять законопроект в целом как закон", - указано в сообщении.

Закон предлагает наказывать домашнее насилие общественно полезными работами с направлением средств за их выполнение пострадавшему лицу.

Планируется увеличить срок административного ареста в качестве санкции за домашнее насилие.

Документ предусматривает, что такие дела смогут рассматривать без присутствия лица, привлекаемого к административной ответственности.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля Рада приняла документ за основу.

Напомним, документ в ВР зарегистрировали еще в начале августа прошлого года.

Так, в Украине могут увеличить штрафы за домашнее насилие в сотни раз. В парламент внесли законопроект №3908.

С февраля 2020 года в стране действует телефонная горячая линия по предотвращению домашнего насилия.

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