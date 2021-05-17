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Відповідальність за домашнє насильство можуть посилити: комітет Ради підтримав закон

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Україна, Понеділок 17 травня 2021 17:27
Відповідальність за домашнє насильство можуть посилити: комітет Ради підтримав закон Фото: Раді рекомендують посилити відповідальність за домашнє насильство (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді посилити відповідальність за вчинення домашнього насильства. Йдеться про законопроект №3908-1.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

При підготовці законопроекту до другого читання від нардепів надійшло 45 поправок і пропозицій, з яких підкомітет рекомендує 22 врахувати (в тому числі дві частково), а 23 - відхилити.

"Комітет прийняв рішення затвердити порівняльну таблицю і рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у цілому як закон", - зазначено в повідомленні.

Закон пропонує карати домашнє насильство суспільно корисними роботами з направленням коштів за їх виконання постраждалій особі.

Планується збільшити термін адміністративного арешту в якості санкції за домашнє насильство.

Документ передбачає, що такі справи зможуть розглядати без присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого Рада прийняла документ за основу.

Нагадаємо, документ у ВР зареєстрували ще на початку серпня минулого року.

Так, в Україні можуть збільшити штрафи за домашнє насильство в сотні разів. До парламенту внесли законопроект №3908.

З лютого 2020 року в країні діє телефонна гаряча лінія щодо запобігання домашнього насильства.

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