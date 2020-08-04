В Украине могут ужесточить ответственность за домашнее насилие: что предлагает закон

Фото: домашнее насилие (freepik.com)

Нардепы от фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде соответствующий законопроект

В Украине могут ужесточить ответственность за домашнее насилие. В Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект №3908-1.

Об этом написала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в соцсети Facebook.

Закон предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Парламентарий отметила, что сейчас большинство виновных в домашнем насилии платят штрафы из семейного бюджета.

"Предлагаем привлекать нарушителей к общественно полезным работам с направлением средств за выполнение таких работ пострадавшему... С метлой в руках в течение 120-240-360 часов общественно полезных работ нарушители достигнут больших успехов в исправлении своего поведения, а члены их семей не окажутся в трудном положении", - подчеркнула нардеп.

Кравчук также отметила важное нововведение, которое предлагает документ: дела о домашнем насилии предлагают рассматривать без присутствия самих обидчиков. Депутат отметила, что они часто пытаются спрятаться от следствия, что сильно усложняет скорое принятие решения о наказании.

Ранее сообщалось, что в Украине могут увеличить штрафы за домашнее насилие в сотни раз: в ВР внесли соответствующий законопроект №3908.

Напомним, в мае стало известно, что с начала года в Киеве полиция зарегистрировала более 7 тысяч обращений по поводу домашнего насилия - больше, чем за весь прошлый год.

Как писало РБК-Украина, с февраля в Украине действует телефонная горячая линия по предупреждению домашнего насилия.