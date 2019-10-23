ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Відповідальна за Україну і Росію чиновниця Пентагону дасть свідчення у справі Трампа

Новини » Політика    23.10.2019 - 15:22
Відповідальна за Україну і Росію чиновниця Пентагону дасть свідчення у справі Трампа
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Лора Купер займає посаду заступника помічника міністра оборони з питань Росії, України, Євразії

У середу, 23 жовтня, чиновниця з Пентагону Лора Купер, відповідальна за політику щодо України і Росії, дасть свідчення в Палаті представників США у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

Американські законодавці зацікавлені в тому, що було відомо Купер про зусилля Трампа щодо затримки сотень мільйонів доларів допомоги Україні в обмін на початок розслідування проти сина Джо Байдена.

Купер займає посаду заступника помічника міністра оборони з питань Росії, України, Євразії. Вона добровільно постане перед комітетами, Пентагон не заважав їй давати свідчення.

Як відомо, Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

РБК-Україна повідомляло, що тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор дав свідчення у Конгресі США. Він розповів конгресменам, що адміністрація Трампа поставила умовою підтримки України публічне оголошення президента Зеленського про розслідування щодо компанії Burisma.

Білий дім відреагував на викривальні свідчення Тейлора в Конгресі Радниця Трампа із саміту G7 йде у відставку
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трампімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся