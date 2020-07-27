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Відповідь на обстріли на Донбасі буде миттєвою та рішучою, - командувач ООС

Донбас, Понеділок 27 липня 2020 12:13
Відповідь на обстріли на Донбасі буде миттєвою та рішучою, - командувач ООС
Фото: Володимир Кравченко (facebook.com/kommander nord)
Автор: РБК-Україна

Українським бійцям ніхто не може заборонити захищати себе

Вогонь у відповідь у разі порушення режиму припинення вогню на Донбасі буде миттєвим і рішучим. Українським військовим ніхто не може заборонити захищати себе.

Про це на брифінгу заявив командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко.

За його словами, міжнародним гуманітарним правом гарантовано право на застосування зброї військовослужбовцями з метою захисту.

"Як командувач Об'єднаних сил, головним завданням якого є збереження життя особового складу та мирних жителів в зоні ООС, запевняю, що у разі порушення противником режиму тиші та створення загрози життю наших військовослужбовців, відповідь Збройних сил буде миттєвою і рішучою", - заявив Кравченко.

Нагадаємо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі; Зокрема, командувач Об'єднаних сил видав наказ про дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі.

Згідно з новими домовленостями, передбачаються додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню в регіоні, які забороняють будь-які наступальні і диверсійні дії, снайперський вогонь, розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях і так далі.

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