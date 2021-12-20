В ответ на "гарантии безопасности". США представят России свой перечень обеспокоенностей

Соединенные Штаты Америки представят РФ свой перечень озабоченностей в ответ на "гарантии безопасности". Там заявили, что не видят со стороны российской стороны шагов, которые бы уменьшили обеспокоенность относительно ситуации у границ Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Госдепартамента США Неда Прайса во время брифинга.
"Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям", - отметил Прайс.
Он отметил, что переговоры по безопасности в ЕС можно вести только с участием европейских стран.
"Не будет никаких переговоров по европейской безопасности без наших европейских союзников и партнеров. Пока мы не видели ничего, что снизило бы нашу обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Украины", - подчеркнул Прайс.
Он также пояснил, что Штаты готовы обсуждать с Россией проблемы безопасности в Европе, но информации о конкретных контактах по этому вопросу пока отсутствуют.
"Мы ясно сказали, что готовы к дипломатической работе по разным каналам. Но пока сообщить мне не о чем. Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда мы будем иметь дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим", - резюмировал представитель Госдепартамента США.
Напомним, как ранее сообщали Bloomberg, США ознакомились с предложениями от Российской Федерации по "гарантиям безопасности". Готовятся дать ответ уже на следующей неделе.
Добавим, советник президента США по национальной безопасности Джей Салливан назвал условие для обсуждения с Россией "гарантий по безопасности". Он подчеркнул, что переговоры могут пройти только в условиях деэскалации.
Отметим, недавно РФ обнародовала свои предложения для НАТО по "гарантиям безопасности" в Европе. Среди них есть требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс.