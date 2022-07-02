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Ответ на агрессию должен быть объединенным: Зеленский показал последствия войны в Украине

Новина українською →
Суббота 02 июля 2022 13:45
Ответ на агрессию должен быть объединенным: Зеленский показал последствия войны в Украине Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Развязанная Россией война в Украине, является также угрозой и для Европы. Ответ цивилизованного мира должен быть объединенным.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: последствия войны в Украине (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Российская агрессия против Украины - это агрессия против всей объединенной Европы, против каждого из нас, против наших общих ценностей. И только объединенным должен быть и наш ответ", - пишет президент.

Фото: последствия войны в Украине (t.me/V_Zelenskiy_official)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента, недавний вражеский ракетный удар по Одесской области, является осознанным русским террором.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Владимир Зеленский Украина Европа Российская Федерация
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