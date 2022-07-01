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Зеленский о ракетном ударе по Одесской области: это осознанный российский террор

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Одесская область, Пятница 01 июля 2022 23:35
Зеленский о ракетном ударе по Одесской области: это осознанный российский террор Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Россия осознанно и целенаправленно наносила ракетные удары по Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

Он также осудил удары по Николаеву. В результате российских ударов продолжает расти число жертв. На данный момент известно о 21 погибшем.

"Три крылатые ракеты по Сергеевке. Также ракеты по Затоке. Сразу 12 ракет ударили по Николаеву - по разным объектам в городе. Это всего за одну ночь и утро... Убиты 4 человека из одной семьи, убит парень 12 лет, звали Дмитрий. Это осознанны и целенаправленный российский террор", - заявил Зеленский.

Президент выразил соболезнования родным и близким всех, чьи жизни были отняты российскими ударами.

Напомним, в ночь на 1 июля российские военные нанесли несколько ракетных ударов самолетами стратегической авиации по Одесской области. Один из снарядов попал в многоэтажный дом. Другая ракета прилетела в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе.

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