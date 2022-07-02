Відповідь на агресію має бути об'єднаною: Зеленський показав наслідки війни в Україні
Розв'язана Росією війна в Україні, є також загрозою й для Європи. Відповідь цивілізованого світу повинна бути об'єднаною.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.
Фото: наслідки війни в Україні (t.me/V_Zelenskiy_official)
"Російська агресія проти України - це агресія проти всієї об'єднаної Європи, проти кожного з нас, проти наших спільних цінностей. І тільки об'єднаною має бути й наша відповідь", - пише президент.
Фото: наслідки війни в Україні (t.me/V_Zelenskiy_official)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента, нещодавній ворожий ракетний удар по Одеській області, є усвідомленим російським терором.
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