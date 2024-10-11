В ОТУ "Луганськ" назвали втрати росіян в зоні їхньої відповідальності

Втрати Росії в зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" щодня складають близько 200 окупантів вбитими та пораненими. За місяць ворог втрачає приблизно 6 тисяч солдатів.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"Щодо сил, які вони (окупанти - ред.) підтягнули, то, скажімо так, вони зазнають дуже великих втрат. Тобто це щодня в зоні нашої відповідальності близько 200 осіб вбитими та пораненими", - сказала Бобовнікова.

Речниця зазначила, що за місяць на цій ділянці фронту Росія втрачає близько 6 тисяч осіб. Тому, за її словами, ворожі війська постійно поповнюють живу силу.

"Тобто ми не говоримо про якісь ротації, наприклад, зміни дивізії або зміни бригад, але вони постійно поповнюють особовий склад", - додала Бобовнікова.