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В ОТГ "Луганск" назвали потери россиян в зоне их ответственности

Пятница 11 октября 2024 19:08
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В ОТГ "Луганск" назвали потери россиян в зоне их ответственности Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник

Потери России в зоне ответственности ОТГ "Луганск" ежедневно составляют около 200 оккупантов убитыми и ранеными. За месяц враг теряет примерно 6 тысяч солдат.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"Что касается сил, которые они (оккупанты - ред.) подтянули, то, скажем так, они понесут очень большие потери. То есть это ежедневно в зоне нашей ответственности около 200 человек убитыми и ранеными", - сказала Бобовникова.

Спикер отметила, что за месяц на этом участке фронта Россия теряет около 6 тысяч человек. Поэтому, по ее словам, вражеские войска постоянно пополняют живую силу.

"То есть мы не говорим о каких-то ротациях, например, смене дивизии или смене бригад, но они постоянно пополняют личный состав", - добавила Бобовникова.

Ситуация на фронте и потери России

По данным Генштаба, на фронте с начала суток, 11 октября, произошло 78 боевых столкновений. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Покровском и Кураховском направлениях.

С начала войны Россия уже потеряла более 666 тысяч единиц личного состава.

В частности, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1140 российских оккупантов. Также за вчерашний день были уничтожены 8 танков, 35 боевых бронированных машин и другая техника врага.

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