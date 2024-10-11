Окупанти найбільш активні на двох напрямках: яка ситуація на фронті

На фронті від початку доби, 11 жовтня, відбулося 78 бойових зіткнень. Найбільша активність окупантів спостерігається на Покровському і Курахівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Протягом доби від атак ворога постраждала низка населених пунктів Сумської області.

Артилерійських обстрілів противник завдав по Улановому, Кучерівці, Марчихиній Буді, Голубівці, Студенку; під ударами авіації опинились Юр’єве, Рівне, Річки, Яструбине, Рибці, Кисла Дубина, Степне, Ободи.

Також противник завдав вісім авіаційних ударів по території Курської області, застосувавши десять КАБів.

Ситуація на напрямках

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагався просунутися до наших позицій в районах Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та Піщаного. Чотири атаки противника ще тривають. Загалом на напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень.

Агресор збільшив кількість атак до восьми на Лиманському напрямку. Відбулися бойові дії поблизу Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Білогорівки. Два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару керованою авіаційною бомбою в районі Ясногорівки.

На Краматорському напрямку наші захисники продовжують відбивати дві атаки окупантів біля Калинівки та Часового Яру. Поблизу Іванівського та Ступочок чотири ворожих атаки вже зупинено.

На Торецькому напрямку загарбник шість разів атакував в районі Торецька. Відбито чотири атаки, ще точиться два бої. Противник скинув два КАБи на Краматорськ.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 13 разів за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Наразі триває бій у районі Селидового. Поблизу Миролюбівки, Мирнограду та Лисівки відбито 12 атак.

Складна ситуація залишається на Курахівському напрямку. Поблизу Новоселидівки, Максимільянівки, Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки та Водяного відбито чотирнадцять штурмів, також триває ще один бій поблизу Катеринівки.

На Времівському напрямку агресор, за підтримки авіації, десять разів атакував неподалік Богоявленки, Золотої Ниви, Новодарівки, Левадного, Рівнополя та Ольгівського, наразі ще триває сім боєзіткнень.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках активних дій окупантів за сьогодні не відмічено. Противник завдає авіаційних ударів та веде артилерійські обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито два штурми ворога.