ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Оттаве ввели чрезвычайное положение из-за непогоды

Новости » Общество    26.04.2019 - 04:14
В Оттаве ввели чрезвычайное положение из-за непогоды
Иллюстративное фото (twitter.com/jimwatsonottawa)

В городе ожидаются наводнения

Мэр столицы Канады Оттавы Джим Уотсон ввел режим чрезвычайной ситуации из-за ожидаемых сильных дождей и значительного повышения уровня воды в реке Оттава. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Уотсона. 

Осадки в столице Кканады к субботе могут достигать 25-35 мм.

"Чтобы помочь городским бригадам, волонтерам и жителям пострадавших районов, я объявляю чрезвычайное положение и запрашиваю помощь у провинции и армии", - написа мэр.

Также он сообщил, что персонал Вооруженных сил Канады уже мобилизован и прибыл в Оттаву, чтобы помочь устранять последствия наводнения.

В Оттаве ввели чрезвычайное положение из-за непогоды

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил, что посольство работает в штатном режиме. 

В Оттаве ввели чрезвычайное положение из-за непогоды

Напомним, ранее сообщалось, что циклон Кеннет обрушился на Мозамбик вечером 25 апреля, десятки тысяч людей были эвакуированы

Ранее РБК-Украина писало, что в Южной Африке из-за проливных дождей погибли более 50 человек. В течение нескольких дней регион подвергался сильным дождям.

В Египте продлили чрезвычайное положение На Шри-Ланке вводят чрезвычайное положение
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Канаданаводнениечрезвычайное положение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь