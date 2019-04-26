ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Мозамбик обрушился новый мощный циклон

Новости » Общество    26.04.2019 - 02:52
На Мозамбик обрушился новый мощный циклон
Фото: наводнения в Мозамбике (twitter.com/AlexBahati12)

Десятки тысяч людей эвакуированы

Циклон Кеннет обрушился на Мозамбик вечером 25 апреля, десятки тысяч людей были эвакуированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Сообщается, что циклон Кеннет обрушился на северный Мозамбик с сильными ветрами до 220 километров в час поздно вечером в четверг после того, как за ночь убил трех человек на Коморских островах. 

Отмечается, что всего шесть недель назад циклон Идай опустошил центральную часть страны и оставил сотни погибших.

Напомним, министр по вопросам окружающей среды Мозамбика Селсо Коррейя в воскресенье, 24 марта, сообщил, что в результате природной катастрофы, которая вызвана тропическим циклоном "Идай" количество жертв составило по меньшей мере 644 человека. 

Ранее РБК-Украина писало, что в Южной Африке из-за проливных дождей погибли более 50 человек. В течение нескольких дней регион подвергался сильным дождям, но власти не предвидели ливня, который начался в понедельник поздно вечером. В результате произошло наводнение, и некоторые сооружения были подорваны и обрушены на людей. Сотни людей были эвакуированы.

В Мозамбике вдвое возросло количество больных холерой Число пострадавших из-за циклона в Африке приближается к 2 млн
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Мозамбикциклон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь