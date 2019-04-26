В Оттаві ввели надзвичайний стан через негоду

Ілюстративне фото (twitter.com/jimwatsonottawa)

В місті очікуються повені

Мер столиці Канади Оттави Джим Уотсон ввів режим надзвичайної ситуації через очікувані сильні дощі і значне підвищення рівня води в річці Оттава. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Уотсона.

Опади у столиці Кканады до суботи можуть досягати 25-35 мм.

"Щоб допомогти міським бригадам, волонтерам та мешканцям постраждалих районів, я оголошую надзвичайний стан і звертаюсь допомогу у провінції і армії", - написано мер.

Також він повідомив, що персонал Збройних сил Канади вже мобілізований і прибув до Оттави, щоб допомогти усувати наслідки повені.

Посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив, що посольство працює в штатному режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що циклон Кеннет обрушився на Мозамбік увечері 25 квітня, десятки тисяч людей були евакуйовані.

Раніше РБК-Україна писало, що в Південній Африці за проливних дощів загинуло більше 50 людей. Протягом декількох днів регіон піддавався сильним дощам.