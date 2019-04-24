В Южной Африке более 50 людей умерли в результате проливных дождей

Иллюстративное фото (YouTube SS Studio)

Дожди начались вечером в понедельник

В Южной Африке из-за проливных дождей погибли более 50 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В течение нескольких дней регион подвергался сильным дождям, но власти не предвидели ливня, который начался в понедельник поздно вечером. В результате произошло наводнение, и некоторые сооружения были подорваны и обрушены на людей.

Сотни людей были эвакуированы, в основном в портовом городе Дурбан в провинции Квазулу-Натал. В результате наводнения также погибли по меньшей мере три человека в провинции Восточный Кейп.

Ранее сообщалось, что в Мьянме более 50 человек погибли в результате обрушения шахты по добыче нефрита. Под завалами оказались 54 работника двух горнодобывающих компаний, а также около 40 экскаваторов и грузовиков.

РБК-Украина писало, что число погибших в результате наводнения в восточной индонезийской провинции Папуа в Индонезии возросло до 73 человек. В результате наводнения повреждены два моста и более 100 домов, а более четырех тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.