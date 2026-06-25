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Оттава відправляє кораблі ВМФ до берегів Індо-Тихоокеанського регіону

06:33 25.06.2026 Чт
2 хв
Чому там важлива присутність канадських ВМС?
aimg Пилип Бойко
Оттава відправляє кораблі ВМФ до берегів Індо-Тихоокеанського регіону Фото: канадські військові (Getty Images)
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Канада планує цього року відправити військові кораблі до Індо-Тихоокеанського регіону у двох місіях. Це є частиною кроку щодо поглиблення військових зв'язків з регіональними союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Міністр оборони Канади Девід Макгінті заявив, що це також прагнення Оттави побудувати тісніші торгівельні відносини з Китаєм.

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"Ми зміцнюємо нашу присутність тут з Японією, з Кореєю, з Філіппінами. Але ми також - дисципліновано - керуємо нашими відносинами з Китаєм", заявив міністр оборони.

Канадські військово-морські судна прибудуть до Індо-Тихоокеанського регіону у серпні та листопаді для навчань, які також включатимуть заходи в порти Японії, заявив Макгінті під час візиту до Токіо на посаді голови делегації оборонної торгівлі, що складається зі 175 організацій та близько 300 представників.

За словами члена делегації, на сьогодні, 25 червня, заплановано підписання трьох угод про співпрацю в оборонній сфері між японськими та канадськими компаніями.

"У нас тут давні стосунки, але ми хочемо розвивати їх глибше та ширше. У сфері оборони ми шукаємо високоякісні дослідження, штучний інтелект, квантову технологію, криптографію – де Канада та Японія досягають успіху. Ми розглядаємо інженерію, дизайн, морські системи", - сказав Макгінті.

Спонукання Канади поглибити оборонні зв'язки з Японією відбувається на тлі пошуку оборонних та торгівельних партнерів за межами Північної Америки, враховуючи нестабільні відносини зі США з моменту повернення до влади президента Дональда Трампа, зазначається у статті агенції.

Військова активність Канади

Останнім часом країна все більше посилює військові контакти та укладає контракти. Днями стало відомо, що Оттава починає почне переозброювати Польщу у рамках незалежності від США. Монреальська компанія виграла тендер на суму понад 10 мільйонів доларів, а предметом угоди стали тактичні радіостанції канадського виробництва.

Також Канада відмовляється від літаків розвідки США. Хоче замінити їх на GlobalEye від шведської компанії Saab.

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