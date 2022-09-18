При отступлении из Харьковской области россияне потеряли более 50% живой силы и 200 единиц техники

По уточненной информации, при отступлении подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота ВС РФ потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники.

Кроме этого, 64 отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и освобожденными в результате отказа от участия в боевых действиях.

Теперь технику бригады передают подразделениям пограничной службы ФСБ России, а воинскую часть готовят к расформированию.