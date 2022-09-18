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При отступлении из Харьковской области россияне потеряли более 50% живой силы и 200 единиц техники

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Воскресенье 18 сентября 2022 07:35
При отступлении из Харьковской области россияне потеряли более 50% живой силы и 200 единиц техники Фото: Отступая из Харьковской области, россияне потеряли более половины живой силы (Анастасия Рокитная/РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Проводя контрнаступательную операцию в Харьковской области, Вооруженные силы Украины нанесли россиянам колоссальные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

По уточненной информации, при отступлении подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота ВС РФ потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники.

Кроме этого, 64 отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и освобожденными в результате отказа от участия в боевых действиях.

Теперь технику бригады передают подразделениям пограничной службы ФСБ России, а воинскую часть готовят к расформированию.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники каждый день шаг за шагом вытесняют российских кафиров из нашей земли. Однако еще нужно время и усилия.

Президент заверил, что у ВСУ есть продуманные военные операции на всей территории нашего государства.

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