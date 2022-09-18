ua ru
Нд, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під час відступу з Харківської області росіяни втратили понад 50% живої сили та 200 одиниць техніки

Новость на русском →
Неділя 18 вересня 2022 07:35
Під час відступу з Харківської області росіяни втратили понад 50% живої сили та 200 одиниць техніки Фото: Відступаючи з Харківської області, росіяни втратили понад половину живої сили (Анастасія Рокитна/РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Проводячи контрнаступальну операцію в Харківській області, Збройні сили України завдали росіянам колосальних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, під час відступу підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту ЗС РФ втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки.

Окрім цього, 64 окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях.

Тепер техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби ФСБ Росії, а військову частину готують до розформування.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що українські захисники кожного дня крок за кроком витискають російських окупантів з нашої землі. Однак ще потрібен час і зусилля.

Президент запевнив, що ЗСУ мають продумані військові операції на всій території нашої держави.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки