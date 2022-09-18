Під час відступу з Харківської області росіяни втратили понад 50% живої сили та 200 одиниць техніки

Проводячи контрнаступальну операцію в Харківській області, Збройні сили України завдали росіянам колосальних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Тепер техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби ФСБ Росії, а військову частину готують до розформування.

Окрім цього, 64 окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях.

За уточненою інформацією, під час відступу підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту ЗС РФ втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що українські захисники кожного дня крок за кроком витискають російських окупантів з нашої землі. Однак ще потрібен час і зусилля.

Президент запевнив, що ЗСУ мають продумані військові операції на всій території нашої держави.

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