Отступление дождей и усиление потепления: какой будет погода сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве днем потеплеет до +9 градусов

Погода в Украине сегодня, 16 декабря, отметится отсутствием осадков на всей территории страны и температурой воздуха до +12 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня на всей территории страны синоптики прогнозируют сухую и теплую погоду. Температура воздуха днем будет колебаться от +5 до +9 градусов, в южных и западных областях термометры покажут до +10...+12. Ночью температура воздуха будет в пределах +1...+4 градусов.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня также без осадков. Дожди отступят, а температура воздуха днем поднимется до +7...+9 градусов. Ночью термометры жителей столицы покажут от +1 до +3 градусов. Ожидается юго-западный порывистый ветер, 7-12 м/сек.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в стране в начале этой недели. Прогнозируется сухая и благоприятная погода. Температура воздуха местами повысится до +15 градусов. Теплее всего на этой неделе будет в южных и западных областях. В Винницкой области возможны ночные заморозки.