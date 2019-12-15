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Температура до +12 и проливные дожди: прогноз на сегодня

Новости » Общество     15.12.2019 - 10:00
Температура до +12 и проливные дожди: прогноз на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве сильный дождь, днем до +7

Погода в Украине сегодня, 15 декабря, принесет сильные дожди в центральные, восточные, северные и южные области, но температура воздуха вырастет до +12. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В воскресенье большинство территории Украины накроют сильные дожди, без осадков лишь в западных областях. Температура воздуха сегодня в северных, восточных и центральных областях будет колебаться от +3 до +7 градусов. На западе синоптики прогнозируют температура до +5...+8 градусов, а в южных областях потеплеет до +9...+12.

Ночью термометры покажут в среднем от +2 до +4 градусов, на юге ночью температура воздуха сохранится в пределах +4...+7 градусов.

Температура до +12 и проливные дожди: прогноз на сегодня

Прогноз в Киеве

Киев сегодня также будут заливать дожди. Температура воздуха в столице днем будет колебаться от +5 до +7 градусов. Ночью термометры киевлян покажут от +2 до +4 градусов тепла. Ожидается юго-западный ветер, 5-10 м/сек.

Температура до +12 и проливные дожди: прогноз на сегодня

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в воскресенье, 15 декабря, дождливая погода отступит с западных областей, однако ливни будут идти на остальной территории страны. В Укргидрометцентре прогнозировали потепление до +10 градусов в южных областях.

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