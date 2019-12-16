ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Відступ дощів та посилення потепління: якою буде погода сьогодні

Новини » Суспільство     16.12.2019 - 08:00
Відступ дощів та посилення потепління: якою буде погода сьогодні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень потепліє до +9 градусів

Погода в Україні сьогодні, 16 грудня, відзначиться відсутністю опадів на всій території країни та температурою повітря до +12 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентра.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні на всій території країни синоптики прогнозують суху та теплу погоду. Температура повітря вдень коливатиметься від +5 до +9 градусів, у південних та західних областях термометри покажуть до +10...+12. Вночі температура повітря буде в межах +1...+4 градусів.

Відступ дощів та посилення потепління: якою буде погода сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні також без опадів. Дощі відступлять, а температура повітря вдень зросте до +7...+9 градусів. Вночі термометри жителів столиці покажуть від +1 до +3 градусів. Очікується південно-західний поривчастий вітер, 7-12 м/с.

Відступ дощів та посилення потепління: якою буде погода сьогодні

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в країні на початку цього тижня. Прогнозується суха та сприятлива погода. Температура повітря місцями зросте до +15 градусів. Найтепліше цього тижня буде у південних та західних областях. У Вінницькій області можливі нічні заморозки.

Без опадів та до +15: прогноз погоди на тиждень У Франції через негоду загинули двоє людей
Новини України ГідрометцентрПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся