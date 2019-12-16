Відступ дощів та посилення потепління: якою буде погода сьогодні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень потепліє до +9 градусів

Погода в Україні сьогодні, 16 грудня, відзначиться відсутністю опадів на всій території країни та температурою повітря до +12 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентра.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні на всій території країни синоптики прогнозують суху та теплу погоду. Температура повітря вдень коливатиметься від +5 до +9 градусів, у південних та західних областях термометри покажуть до +10...+12. Вночі температура повітря буде в межах +1...+4 градусів.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні також без опадів. Дощі відступлять, а температура повітря вдень зросте до +7...+9 градусів. Вночі термометри жителів столиці покажуть від +1 до +3 градусів. Очікується південно-західний поривчастий вітер, 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в країні на початку цього тижня. Прогнозується суха та сприятлива погода. Температура повітря місцями зросте до +15 градусів. Найтепліше цього тижня буде у південних та західних областях. У Вінницькій області можливі нічні заморозки.