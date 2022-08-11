ua ru
Чт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Отстранены до 40% генералов РФ. Почему Шойгу еще на должности: ответ Генштаба

Новина українською →
Киев, Четверг 11 августа 2022 15:24
Отстранены до 40% генералов РФ. Почему Шойгу еще на должности: ответ Генштаба Фото: министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Илона Свиридова

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу до сих остается на должности, чтобы избежать дискредитации военно-политического руководства страны. При этом уже отстранены до 40% генералов и офицеров, причастных к войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова.

По его словам, в России продолжаются репрессии в отношении высшего и старшего офицерского состава из-за провалов стратегических планов в Украине.

"По имеющимся данным, министр обороны России Шойгу и начальник Генштаба Герасимов остаются в должностях исключительно для предотвращения дискредитации высшего военно-политического руководства. Около 30-40% генералов и офицеров, участвовавших в планировании "спецоперации", отстранены от исполнения служебных обязанностей и находятся под следствием", - отметил Громов.

Он также добавил, что с учетом взрывов на аэродромах "Саки" и "Зябровка" (Беларусь) ожидаются новые кадровые решения в отношении их руководства.

Напомним, в середине июля Шойгу отдал приказ силам вторжения атаковать на всех направлениях в Украине.

Он также потребовал уничтожить системы HIMARS, которые применяют Вооруженные силы Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей Шойгу Валерий Герасимов Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
McDonald’s возобновляет работу в Украине
McDonald’s возобновляет работу в Украине
DAILY
Почему суды отпускают коллаборантов под залог и что с этим делать
Юлия Акимовакорреспондент Почему суды отпускают коллаборантов под залог и что с этим делать