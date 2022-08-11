Отстранены до 40% генералов РФ. Почему Шойгу еще на должности: ответ Генштаба

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу до сих остается на должности, чтобы избежать дискредитации военно-политического руководства страны. При этом уже отстранены до 40% генералов и офицеров, причастных к войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова.

По его словам, в России продолжаются репрессии в отношении высшего и старшего офицерского состава из-за провалов стратегических планов в Украине.

"По имеющимся данным, министр обороны России Шойгу и начальник Генштаба Герасимов остаются в должностях исключительно для предотвращения дискредитации высшего военно-политического руководства. Около 30-40% генералов и офицеров, участвовавших в планировании "спецоперации", отстранены от исполнения служебных обязанностей и находятся под следствием", - отметил Громов.

Он также добавил, что с учетом взрывов на аэродромах "Саки" и "Зябровка" (Беларусь) ожидаются новые кадровые решения в отношении их руководства.