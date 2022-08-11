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Відсторонено до 40% генералів РФ. Чому Шойгу ще на посаді: відповідь Генштабу

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Київ, Четвер 11 серпня 2022 15:24
Відсторонено до 40% генералів РФ. Чому Шойгу ще на посаді: відповідь Генштабу Фото: міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Ілона Свиридова

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу досі залишається на посаді, щоб уникнути дискредитації військово-політичного керівництва країни. При цьому вже відсторонено до 40% генералів і офіцерів, причетних до війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова.

За його словами, в Росії тривають репресії щодо вищого і старшого офіцерського складу через провали стратегічних планів в Україні.

"За наявними даними, міністр оборони Росії Шойгу і начальник Генштабу Герасимов залишаються на посадах виключно для запобігання дискредитації вищого військово-політичного керівництва. Близько 30-40% генералів та офіцерів, які брали участь у плануванні "спецоперації", відсторонені від виконання службових обов'язків і знаходяться під слідством", - зазначив Громов.

Він також додав, що з урахуванням вибухів на аеродромах "Саки" і "Зябровка" (Білорусь) очікуються нові кадрові рішення щодо їх керівництва.

Нагадаємо, в середині липня Шойгу віддав наказ силам вторгнення атакувати на всіх напрямках в Україні.

Він також вимагав знищити системи HIMARS, які застосовують Збройні сили України.

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