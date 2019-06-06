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Отстраненный после гибели ребенка генерал будет отвечать за службу на блокпостах в ООС

Новости » Общество    06.06.2019 - 21:12
Отстраненный после гибели ребенка генерал будет отвечать за службу на блокпостах в ООС
Фото: Дмитрий Ценов (Дмитрий Ценов/Facebook)

Дмитрий Ценов возглавил полицию в ООС

Экс-начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов, которого отстранили в связи с убийством ребенка, будет отвечать за несение службы на блокпостах в зоне операции Объединенных сил. Об этом написал в социальной сети Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Так, Ценов в зоне ООС будет отвечать за проверку несения службы на блокпостах Донецкой и Луганской области.

"Генерал Ценов будет нести службу теперь не в мирной Киевской области, а на территории проведения операции Объединенных сил, где в любой момент может быть обострение ситуации... Старший группы полицейских сил в зоне проведения ООС отвечает за проверку несения службы на блокпостах Донецкой и Луганской области", - написал он.

По его словам, Ценов не будет отвечать за кадровую работу и организацию службы полиции в зоне ООС.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Национальная полиция назначила Ценова главой полицейских в составе операции Объединенных сил.

Ценов просил отправить его в горячую точку на Донбассе после убийства ребенка полицейскими в Переяслав-Хмельницком. Впоследствии в Министерстве внутренних дел заявили, что руководство МВД и Нацполиции заявление Ценова поддержало.

РБК-Украина писало, что руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевской области также отстранили от исполнения служебных обязанностей после смерти 5-летнего мальчика.

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