Відсторонений після загибелі дитини генерал буде відповідати за службу на блокпостах в ООС

Фото: Дмитро Ценов (Дмитро Ценов/Facebook)

Дмитро Ценов очолив поліцію в ООС

Екс-начальник поліції Київської області Дмитро Ценов, якого відсторонили у зв'язку з вбивством дитини, буде відповідати за несення служби на блокпостах в зоні операції Об'єднаних сил. Про це написав у соціальній мережі Facebook перший заступник голови Нацполиции В'ячеслав Аброськін.

Так, Ценов в зоні ООС буде відповідати за перевірку несення служби на блокпостах Донецької та Луганської області.

"Генерал Ценов буде нести службу тепер не в мирній Київської області, а на території проведення операції Об'єднаних сил, де в будь-який момент може бути загострення ситуації... Старший групи поліцейських сил в зоні проведення ООС відповідає за перевірку несення служби на блокпостах Донецькій та Луганській області", - написав він.

За його словами, Ценов не буде відповідати за кадрову роботу та організацію служби поліції у зоні ООС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Національна поліція призначила Ценова главою поліцейських у складі операції Об'єднаних сил.

Ценов просив відправити його в гарячу точку на Донбасі після вбивства дитини поліцейськими в Переяслав-Хмельницькому. Згодом у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що керівництво МВС і Нацполиции заяву підтримало Ценова.

РБК-Україна писало, що керівників Переяслав-Хмельницького підрозділи поліції Київської області також усунули від виконання службових обов'язків після смерті 5-річного хлопчика.