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После отставки "слуги" председателем Закарпатского облсовета избрали представителя местной партии

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Четверг 25 ноября 2021 16:14
После отставки "слуги" председателем Закарпатского облсовета избрали представителя местной партии Фото: представитель партии "Родное Закарпатье" Владимир Чубирко (facebook.com/zakrada.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Закарпатье выбрали нового главу областной администрации. Им стал депутат местной партии "Родное Закарпатье" Владимир Чубирко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

15 ноября работа сессии во время которой планировалось избрать нового председателя облсовета - была приостановлена из-за сообщения о заминировании.

"Следовательно, Счетная комиссия продолжила работу и провела тайное голосование избирательными бюллетенями, затем установила результаты выборов", - пишет пресс-служба.

Согласно результатам выборов, новым председателем ОГА стал Владимир Чубирко. За него проголосовали 37 депутатов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по результатам тайного голосования депутаты Закарпатского областного совета досрочно сняли с должности избранного от партии "Слуга народа" председателя облсовета Алексея Петрова еще 28 октября.

Уже 15 ноября Петров досрочно сложил полномочия.

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