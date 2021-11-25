Після відставки "слуги" головою Закарпатської облради обрали представника місцевої партії
В Закарпатті обрали нового голову обласної адміністрації. Ним став депутат місцевої партії "Рідне Закарпаття" Володимир Чубірка.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.
15 листопада роботу сесії під час якої планувалося обрати нового голову облради - було припинено через повідомлення про замінування.
"Відтак, Лічильна комісія продовжила роботу та провела таємне голосування виборчими бюлетенями, затим встановила результати виборів", - пише пресслужба.
Згідно з результатами виборів, новим головою ОДА став Володимир Чубірко. За нього проголосували 37 депутатів.
Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що за результатами таємного голосування депутати Закарпатської обласної ради достроково зняли з посади обраного від партії "Слуга народу" голову облради Олексія Петрова ще 28 жовтня.
Вже 15 листопада Петров достроково склав повноваження.