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Отставки недостаточно: украинский посол об экс-командующем ВМС Германии

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Украина, Воскресенье 23 января 2022 12:47
Отставки недостаточно: украинский посол об экс-командующем ВМС Германии Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (mfa.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Посол Украины в Германии Андрей Мельник приветствует отставку командующего ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха на фоне скандала из-за его высказываний о якобы "российском" Крыме. Однако он считает, что этого недостаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла в Twitter.

"Хотя Украина и приветствует своевременную отставку командующего ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике. Власти Германии должны изменить свой курс относительно Киева", - написал он.

Напомним, 22 января командующий военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах ушел в отставку.

Такое решение Шенбах принял после скандала, вызванного его словами о том, что Крым для Украины уже потерян и он якобы "никогда не вернется" в состав государства. Кроме того, он заявлял, что цель Владимира Путина - восстановление уважения, "которого он, вероятно, даже заслуживает".

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