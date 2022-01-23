ru ua
Нд, 23 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Відставки недостатньо: український посол про екс-командувача ВМС Німеччини

Новость на русском →
Україна, Неділя 23 січня 2022 12:47
Відставки недостатньо: український посол про екс-командувача ВМС Німеччини Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (mfa.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вітає відставку командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха на тлі скандалу через його висловлювання про нібито "російський" Крим. Однак він вважає, що цього недостатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла в Twitter.

"Хоча Україна і вітає своєчасну відставку командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, цього кроку недостатньо для відновлення повної довіри до німецької політики. Влада Німеччини повинна змінити свій курс щодо Києва", - написав він.

Нагадаємо, 22 січня командувач Військово-Морськими силами Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах пішов у відставку.

Таке рішення Шенбах прийняв після скандалу, викликаного його словами про те, що Крим для України вже втрачено і він нібито "ніколи не повернеться" до складу держави. Крім того, він заявляв, що мета Володимира Путіна - відновлення поваги, "якого він, ймовірно, навіть заслуговує".

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Вторгнення Росії до України
NEWS
Термін дії COVID-сертифікату скоротили: як його продовжити
Термін дії COVID-сертифікату скоротили: як його продовжити
DAILY
Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі