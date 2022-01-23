Відставки недостатньо: український посол про екс-командувача ВМС Німеччини
Посол України в Німеччині Андрій Мельник вітає відставку командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха на тлі скандалу через його висловлювання про нібито "російський" Крим. Однак він вважає, що цього недостатньо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла в Twitter.
"Хоча Україна і вітає своєчасну відставку командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, цього кроку недостатньо для відновлення повної довіри до німецької політики. Влада Німеччини повинна змінити свій курс щодо Києва", - написав він.
Нагадаємо, 22 січня командувач Військово-Морськими силами Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах пішов у відставку.
Таке рішення Шенбах прийняв після скандалу, викликаного його словами про те, що Крим для України вже втрачено і він нібито "ніколи не повернеться" до складу держави. Крім того, він заявляв, що мета Володимира Путіна - відновлення поваги, "якого він, ймовірно, навіть заслуговує".