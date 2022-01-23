Відставки недостатньо: український посол про екс-командувача ВМС Німеччини

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вітає відставку командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха на тлі скандалу через його висловлювання про нібито "російський" Крим. Однак він вважає, що цього недостатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла в Twitter.

"Хоча Україна і вітає своєчасну відставку командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, цього кроку недостатньо для відновлення повної довіри до німецької політики. Влада Німеччини повинна змінити свій курс щодо Києва", - написав він.