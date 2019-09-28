Отставка Волкера отсрочит выполнение минских договоренностей, - РФ

Глава международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что отставка спецпредставителя США по Украине Курта Волкера лишь отсрочит выполнение минских договоренностей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на сообщение Косачева в Facebook.

По его словам, Волкер "оказал услугу Украине", когда подал в отставку, и своими действиями лишь отложил реализацию минских договоренностей.

"В этом смысле Курт Волкер оказал медвежью услугу Киеву, своими действиями лишь отложив и затянув реализацию минских договорённостей всеми заинтересованными сторонам", - написал Косачев.

Напомним, Волкер подал в отставку со своего поста Специального посланника Госдепартамента США в Украине в пятницу, 27 сентября. Причиной стало расследование в отношении Трампа и его влияния на Украину.

Ранее РБК-Украина сообщало, что комитет Палаты представителей США по иностранным делам вызвал в суд госсекретаря Майка Помпео с документами, которые касаются общения президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Кроме того, комитет в рамках расследования в отношении действий Трампа планирует присоединить к расследованию свидетельства пяти чиновников Госдепартамента, включая Курта Волкера.