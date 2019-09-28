Відставка Волкера відстрочить виконання мінських домовленостей, - РФ

Голова міжнародного комітету Ради Федерації Росії Костянтин Косачов заявив, що відставка спецпредставника США по Україні Курта Волкера лише відстрочить виконання мінських домовленостей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Косачова Facebook.

За його словами, Волкер "прислужився Україні", коли подав у відставку, і своїми діями лише відклав реалізацію мінських домовленостей.

"У цьому сенсі Курт Волкер зробив ведмежу послугу Києву, своїми діями лише відклавши і затягнувши реалізацію мінських домовленостей усіма зацікавленими сторонам", - написав Косачов.

Нагадаємо, Волкер подав у відставку зі свого поста Спеціального посланника Держдепартаменту США в Україні у п'ятницю, 27 вересня. Причиною стало розслідування щодо Трампа та його впливу на Україну.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що комітет Палати представників США у закордонних справах викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, які стосуються спілкування президента США Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським.

Крім того, комітет в рамках розслідування щодо дій Трампа планує приєднати до розслідування свідоцтва п'яти чиновників Держдепартаменту, включаючи Курта Волкера.