Отставка Сенниченко не должна привести к большой реприватизации, - эксперт

"Задача власти сейчас - сделать правильные выводы из истории Сенниченко. Разобраться, так сказать, с его наследием без поспешности… Нынешняя власть не может себе позволить такую роскошь как реприватизацию. На это нет не только политической воли, а и обстоятельства не те. Киев зависим от международной помощи. Власть только недавно отошла от скандалов с эстонскими инвесторами и прямых обвинений правящей команды со стороны президента Эстонии в "крышевании" рейдеров", - отметил Виталий Кулик.

По информации эксперта, отставка главы ФГИ Дмитрия Сенниченко вызвана давним недовольством президента отсутствием командности в действиях чиновника и его политическими амбициями, а не приватизацией "Большевика".

По мнению директора Центра исследований проблем гражданского общества, ключевыми претензиями к главе ФГИ со стороны руководства страны стали неудачи в управлении крупными госактивами, срывы приватизационных конкурсов и продажа завода "Электронмаш" сомнительным покупателям.

"Отставка Сенниченко назрела уже давно. Срыв поставок угля на "Центрэнерго", несостоявшиеся конкурсы по ОПЗ, ОГКХ. В этом ряду, к слову, формально приватизация "Большевика" очевидным провалом для ФГИ не является. Я сам много писал об этом кейсе. Да, объект токсичный. Что на пресс-конференции фактически признал Сенниченко. Когда сказал, что ФГИ выиграл «основной суд» по "Большевику", но остались еще районные на "2-3 года". То есть, в украинских реалиях, где одни суды порождают новые, это могли быть и все 10 лет. С учетом этого факта цена действительно рыночная. Вопрос в том, зачем вопрос очистки Сенниченко взвалил на одного себя и не справился? Однако с точки зрения процедуры и конечного результата, снова-таки - формального, приватизация прошла по правилам. В отличие от ОГКХ, купили его на самом деле существующие люди, а не подставные лица, подпольные никопольские девелоперы, как тот же "Электронмаш", - резюмирует Кулик.