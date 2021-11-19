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Відставка Сенніченка не має призвести до великої реприватизації, - експерт

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Київ, П'ятниця 19 листопада 2021 12:22
Відставка Сенніченка не має призвести до великої реприватизації, - експерт Фото: відставка Сенніченка не має вплинути на велику приватизацію в Україні (freepik.com)
Автор: Наталія Гурковська

Для успішного продовження програми "Великої приватизації" і збереження довіри інвесторів влада не може собі дозволити скасовувати вже проведені конкурси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву політолога, директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика в блозі на "Цензор.Нет".

"Завдання влади зараз - зробити правильні висновки з історії Сенніченка. Розібратися, так би мовити, з його спадщиною без поспішності… Нинішня влада не може собі дозволити таку розкіш як реприватизацію. На це немає не лише політичної волі, а й обставини не ті. Київ залежить від міжнародної допомоги. Влада лише нещодавно відійшла від скандалів з естонськими інвесторами та прямих звинувачень правлячої команди з боку президента Естонії у "кришуванні" рейдерів", - зазначив Віталій Кулик.

За інформацією експерта, відставку голови ФДМ Дмитра Сенніченка викликано давнім невдоволенням президента відсутністю командності в діях посадовця та його політичними амбіціями, а не приватизацією "Більшовика".

На думку директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства, ключовими претензіями до голови ФДМ з боку керівництва країни стали невдачі в управлінні великими держактивами, зриви приватизаційних конкурсів та продаж заводу "Електронмаш" сумнівним покупцям.

"Відставка Сенніченко назріла вже давно. Зрив поставок вугілля на "Центренерго", конкурси з ОПЗ, ОГКГ, що не відбулися. У цьому ряду, до речі, формально приватизація "Більшовика" очевидним провалом для ФДМ не є. Я сам багато писав про цей кейс. Так, об'єкт токсичний.Що на прес-конференції фактично визнав Сенніченко. Коли сказав, що ФДМ виграв "основний суд" щодо "Більшовика", але залишилися ще районні на "2-3 роки". Тобто, в українських реаліях, де одні суди породжують нові, це могли бути й усі 10 років. З урахуванням цього факту ціна справді ринкова. Питання в тому, навіщо питання очищення Сенніченко взвалив на одного себе і не впорався? Однак з точки зору процедури та кінцевого результату, знову-таки - формального, приватизація пройшла за правилами, на відміну від ОГКГ, купили його насправді існуючі люди, а не підставні особи, підпільні нікопольські девелопери, як той самий "Електронмаш", - резюмує Кулик.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заклав у проект державного бюджету на 2022 рік доходи від приватизації у розмірі 8 млрд гривень. Це в 1,5 рази менше, ніж планується отримати у 2021 році.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України схвалив розпорядження "Деякі питання управління об'єктами державної власності". Уряд відмовився від планів з приватизації державних обленерго.

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Приватизація держпідприємств
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