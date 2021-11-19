Відставка Сенніченка не має призвести до великої реприватизації, - експерт

"Завдання влади зараз - зробити правильні висновки з історії Сенніченка. Розібратися, так би мовити, з його спадщиною без поспішності… Нинішня влада не може собі дозволити таку розкіш як реприватизацію. На це немає не лише політичної волі, а й обставини не ті. Київ залежить від міжнародної допомоги. Влада лише нещодавно відійшла від скандалів з естонськими інвесторами та прямих звинувачень правлячої команди з боку президента Естонії у "кришуванні" рейдерів", - зазначив Віталій Кулик.

За інформацією експерта, відставку голови ФДМ Дмитра Сенніченка викликано давнім невдоволенням президента відсутністю командності в діях посадовця та його політичними амбіціями, а не приватизацією "Більшовика".

На думку директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства, ключовими претензіями до голови ФДМ з боку керівництва країни стали невдачі в управлінні великими держактивами, зриви приватизаційних конкурсів та продаж заводу "Електронмаш" сумнівним покупцям.

"Відставка Сенніченко назріла вже давно. Зрив поставок вугілля на "Центренерго", конкурси з ОПЗ, ОГКГ, що не відбулися. У цьому ряду, до речі, формально приватизація "Більшовика" очевидним провалом для ФДМ не є. Я сам багато писав про цей кейс. Так, об'єкт токсичний.Що на прес-конференції фактично визнав Сенніченко. Коли сказав, що ФДМ виграв "основний суд" щодо "Більшовика", але залишилися ще районні на "2-3 роки". Тобто, в українських реаліях, де одні суди породжують нові, це могли бути й усі 10 років. З урахуванням цього факту ціна справді ринкова. Питання в тому, навіщо питання очищення Сенніченко взвалив на одного себе і не впорався? Однак з точки зору процедури та кінцевого результату, знову-таки - формального, приватизація пройшла за правилами, на відміну від ОГКГ, купили його насправді існуючі люди, а не підставні особи, підпільні нікопольські девелопери, як той самий "Електронмаш", - резюмує Кулик.