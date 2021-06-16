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В Украине стартовала большая приватизация, - Сенниченко

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Киев, Среда 16 июня 2021 15:44
В Украине стартовала большая приватизация, - Сенниченко Фото: Дмитрий Сенниченко (facebook.com/spfu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Украине впервые с 2005 года стартовала большая приватизация, а первые объекты будут выставлены на прозрачные аукционы уже этим летом. Это стало возможно благодаря общей работе президента, Кабинета министров, народных депутатов, а также всего украинского общества.

Об этом заявил глава ФГИ в ходе Всеукраинского Форума "Украина 30", темой которой была определена "Экономика без олигархов".

"В Украине стартовала большая приватизация. Впервые со времен "Криворожстали". Мы сделали это вместе с Кабинетом министров, командой Президента, депутатами Верховной Рады и представителями общественности. Я всегда подчеркивал, что только совместная работа даст результат", - отметил Дмитрий Сенниченко.

Сенниченко напомнил, что в 2020 году Фонд госимущества перевыполнил план поступлений в госбюджет от приватизации в 6 раз, а совокупные поступления от приватизации с начала 2020 года уже превысили 4,5 млрд грн. Этого удалось достичь благодаря работе ФГИ, что полностью изменил подходы к процессу приватизации. Теперь он прозрачен, а информация про все объекты доступна онлайн.

"Для меня, приватизация - это о свободе предпринимательства. Экономическая стратегия Украины-2030 четко предусматривает уменьшение непосредственного участия государства в экономике. То есть, государство все больше должно становиться компетентным, профессиональным, компактным управленцем, менеджером, который направляет стратегию Украины, устанавливает правила и обеспечивает их неуклонное выполнение", - подчеркнул Сенниченко.

Фонд государственного имущества также рассчитывает на принятие Верховной радой комплексного законопроекта №4572 о содействии привлечения инвестиций путем приватизации и аренды. Законопроект позволит ускорить приватизацию и снимет излишнее бюрократические барьеры. Предложение уже поддержали более 30 бизнес-ассоциаций.

Напомним, первый аукцион большой приватизации по Объединенной горно-химической компании должен состояться в III квартале 2021.

Фонд госимущества в этом году планирует принести в госбюджет более 12 млрд грн от приватизации.

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ФГИУ приватизация
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