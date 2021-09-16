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План поступлений от приватизации в проекте госбюджета-2022 сократили в 1,5 раза

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Украина, Четверг 16 сентября 2021 10:41
План поступлений от приватизации в проекте госбюджета-2022 сократили в 1,5 раза Фото: Кабмин хочет продать госимущества на 8 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2022 год доходы от приватизации в размере 8 млрд гривен. Это в 1,5 раза меньше, чем планируется получить в 2021 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект государственного бюджета, обнародованный на сайте Верховной рады (законопроект №6000).

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины одобрил распоряжение "Некоторые вопросы управления объектами государственной собственности". Правительство отказалось от планов по приватизации государственных облэнерго.

Напомним, Кабинет министров на заседании 15 сентября утвердил проект закона О государственном бюджете на 2022 год.

Отметим, план по приватизации госимущества не выполнялся в последние годы. Тем не менее, Кабмин решил заложить в госбюджет на 2021 год 12 млрд гривен.

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