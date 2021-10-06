Отставка Разумкова: заседание проведет Гетманцев

Заседание Верховной рады Украины по отставке Дмитрия Разумкова с поста спикера проведет нардеп Даниил Гетманцев. Соответствующее решение поддержали 239 нардепов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.
Отметим, до голосования по Гетманцеву прошло еще и рейтинговое голосование по другим кандидатам. В частности, кандидатуру внефракционного Гео Лероса поддержали 42 нардепа, Алексея Гончаренко из "Европейской солидарности" - 72, Александра Бакумова из "Слуги народа" - 118.
Напомним, накануне Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня.
После чего вопрос его отставки включили в повестку дня.