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Отставка Разумкова: заседание проведет Гетманцев

Автор: Юлия Бойко

Заседание Верховной рады Украины по отставке Дмитрия Разумкова с поста спикера проведет нардеп Даниил Гетманцев. Соответствующее решение поддержали 239 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.

Отметим, до голосования по Гетманцеву прошло еще и рейтинговое голосование по другим кандидатам. В частности, кандидатуру внефракционного Гео Лероса поддержали 42 нардепа, Алексея Гончаренко из "Европейской солидарности" - 72, Александра Бакумова из "Слуги народа" - 118.

Напомним, накануне Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня.

После чего вопрос его отставки включили в повестку дня.

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Дмитрий РазумковДаниил Гетманцев