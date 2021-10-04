Отставка Разумкова: когда голосование и кто будет первым вице-спикером

Нежелание ставить в повестку дня важные законопроекты, которые были в программе партии "Слуга народа", а также уход от командных обещаний повлияли на ситуацию с отставкой Дмитрия Разумкова . Сейчас необходимое количество подписей за это уже собрано и после завершения их проверки на правдивость депутаты проведут процедуру в полном соответствии с регламентом.

"Регламент предусматривает, что действующий глава Верховной рады в этой процедуре отзыва не участвует. Поэтому как только мы с вами придем к соглашению, есть подписи за отзыв, то сразу эта процедура будет запущена", - отметил политик.

Кроме желания спикера работать на себя в партии есть вопросы относительно его голосования как члена СНБО.

Как пояснил Корниенко, когда идет война за территориальную целостность государства на фронте, то должно быть и борьба с российской пропагандой. И одним из инструментов такой борьбы является санкции СНБО.

"Но не все представители власти единодушны, к сожалению, в этом стремлении. Это мы знаем только из телеграмм-каналов, но ни разу не слышали позицию, например, вашу, Дмитрий Александрович, относительно ваших голосований на СНБО по санкциям на отдельных лиц - на господина Медведчука, например. И на пророссийские СМИ - начиная от strana.ua и sharij.net", - отметил Корниенко, требуя от спикера объяснений.

Недовольство работой спикера и Согласительным советом выразили сегодня и председатели комитетов. По словам депутатов, согласительный "превратился в площадку политических манифестаций, абсолютно безосновательных и лживых заявлений и манипуляций". Они даже покинули заседание Согласительного совета в знак протеста после того, как Петр Порошенко обвинил Владимира Зеленского, манипулируя данными по расследованию журналистов Pandora Papers.

"К сожалению, спикер позволил превратить в ярмарку политического тщеславия дискуссионную площадку, которым должен быть согласительный совет. Мы готовы конструктивно дискутировать со всеми фракциями, но не будем мириться с ситуацией, когда манипулятивные заявления разрушают Украинское государство, ставится под сомнение суверенитет, обороноспособность, реформы, приближающие нас к членству в НАТО и ЕС, и в конце концов ставят крест на счастливом будущем граждан", - подчеркнул председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

По его словам, председатели комитетов вернутся к работе, когда согласительный совет станет советом разных политических взглядов, когда он будет работать в интересах Украины, а не просто для удовлетворения чьих-то политических амбиций.

Как отмечают в монобольшинстве, заседание по отставке Разумкова может произойти в любой день, но не позднее чем в ближайшие 10 дней.

"К вечеру 4 октября подписные листы за отзыв спикера парламента поступят Дмитрию Разумкову и по регламенту завтра мы должны обсудить процедуру и дату заседания", - пояснил Александр Корниенко.

Вести заседание будет независимый депутат, добавляет он: "Такое заседание может проводить или первый заместитель, или депутат, который не подписывал письмо за отзыв спикера. Мы склоняемся ко второму варианту, чтобы не было никаких конфликтов интересов, и готовы выставить от себя независимого депутата. Скорее всего это будет Данил Гетманцев, который не подписывал письмо за отзыв, хотя и разделяет позицию фракции".

Наиболее подготовленной и наиболее профессиональной "заменой" Дмитрию Разумкову в "Слуге народа" называют Руслана Стефанчука. Кроме того, он является юристом, одним из идеологов партии, заместителем председателя политического совета партии, и более 2 лет занимает должность вице-спикера и неоднократно проводил заседания, в том числе и судьбоносные голосования - по рынку земли, закону об олигархах, напомнил Александр Корниенко, который, кстати, может занять должность первого вице-спикера.

"Обсуждать кадровые назначения на любые должности логично и нравственно после того, как эти должности освобождаются. Я - человек командный, если коллеги предложат, конечно, буду рассматривать такую ​​возможность", - подытожил Корниенко.

Относительно дальнейшей судьбы самого Разумкова, то глава "Слуги народа" предполагает: после отзыва с должности спикера Дмитрий Разумков сможет работать внефракционным депутатом и выбрать работу в любом комитете, потому что после назначения на должность написал заявление о выходе из фракции "Слуга народа" .

"Может возникнуть вопрос лишения мандата съездом партии - будем изучать. Но в любом случае это не будет решения отдельных людей, это будет решать съезд, а также ЦИК на основе такого решения", - считает Корниенко.