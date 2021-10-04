ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Відставка Разумкова: коли голосування і хто буде першим віце-спікером

Новость на русском →
Київ, Понеділок 04 жовтня 2021 17:01
Відставка Разумкова: коли голосування і хто буде першим віце-спікером Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Небажання ставити у порядок денний важливі законопроекти, які були в програмі партії "Слуга народу", а також відхід від командних обіцянок вплинули на ситуацію з відставкою Дмитра Разумкова. Наразі необхідну кількість підписів за це вже зібрано і після завершення їх перевірки на правдивість депутати проведуть процедуру у повній відповідності до регламенту.

Про це сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в коментарі РБК-Україна.

"Регламент передбачає, що чинний Голова Верховної Ради в цій процедурі відкликання не бере участі. Тому щойно ми з вами дійдемо згоди, чи є підписи за відкликання, то одразу ця процедура буде запущена", - зазначив політик.

Окрім бажання спікера працювати на себе у партії є питання стосовно його голосування як члена РНБО.

Як пояснив Корнієнко, коли триває війна за територіальну цілісність держави на фронті, то має бути і боротьба з російською пропагандою. І одним із інструментів такої боротьби є санкції РНБО.

"Але не всі представники влади одностайні, на жаль, в цьому прагненні. Це ми знаємо лише з телеграм-каналів, але жодного разу не чули позицію, наприклад, вашу, Дмитре Олександровичу, щодо ваших голосувань на РНБО за санкції на окремих осіб – на пана Медведчука, наприклад. Та на проросійські ЗМІ - починаючи від strana.ua та sharij.net", - зазначив Корнієнко, вимагаючи від спікера пояснень.

Незадоволення роботою спікера та Погоджувальною радою висловили сьогодні і голови комітетів. За словами депутатів, Погоджувальна "перетворилась на майданчик політичних маніфестацій, абсолютно безпідставних і брехливих заяв і маніпуляцій". Вони навіть залишили засідання Погоджувальної ради на знак протесту після того, як Петро Порошенко звинуватив Володимира Зеленського, маніпулюючи даними з розслідування журналістів Pandora Papers.

"На жаль, спікер дозволив перетворити на ярмарок політичного марнославства з дискусійного майданчика, яким мала би бути погоджувальна рада. Ми готові конструктивно дискутувати з усіма фракціями, але не будемо миритися з ситуацією, коли маніпулятивні заяви руйнують українську державу, ставиться під сумнів суверенітет, обороноздатність, реформи, що наближають нас до членства в НАТО і ЄС, і зрештою ставлять хрест на щасливому майбутньому громадян", - наголосив голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

За його словами, голови комітетів повернуться до роботи, коли погоджувальна рада стане радою різних політичних поглядів, коли вона працюватиме на користь України, а не просто для задоволення чиїхось політичних амбіцій.

Як зазначають у монобільшості, засідання стосовно відставки Разумкова може відбутися у будь-який день, але не пізніше ніж за 10 днів.

"До вечора 4 жовтня підписні листи за відкликання спікера парламенту надійдуть Дмитрові Разумкову і за регламентом завтра ми маємо обговорити процедуру та дату засідання", - пояснив Олександр Корнієнко.

Вести засідання буде незалежний депутат, додає він: "Таке засідання може проводити або перший заступник, або депутат, який не підписував лист за відкликання спікера. Ми схиляємося до другого варіанту, щоб не було ніяких конфліктів інтересів, і готові виставити від себе незалежного депутата. Швидше за все це буде Данило Гетманцев, який не підписував лист за відкликання, хоча й поділяє позицію фракції".

Найбільш підготовленою і найбільш фаховою "заміною" Дмитра Разумкова у "Слузі народу" називають Руслана Стефанчука. Окрім того, він є правником, одним з ідеологів партії, заступником голови Політичної ради партії, і понад 2 роки обіймає посаду віцеспікера та неодноразово проводив засідання, зокрема і доленосні голосування - за ринок землі, закон про олігархів, нагадав Олександр Корнієнко, який, до речі, може обійняти посаду першого віце-спікера.

"Обговорювати кадрові призначення на будь-які посади логічно й етично після того, як ці посади звільняються. Я - людина командна, якщо колеги запропонують, звісно, буду розглядати таку можливість", - підсумував Корнієнко.

Стосовно подальшої долі самого Разумкова, то голова "Слуги народу" припускає: після відкликання з посади спікера Дмитро Разумков зможе працювати позафракційним депутатом та обрати роботу в будь-якому комітеті, тому що після призначення на посаду написав заяву про вихід з фракції "Слуга народу".

"Чи може виникнути питання позбавлення мандату з’їздом партії – будемо вивчати. Але у будь-якому випадку це не буде рішення окремих людей, це вирішуватиме з’їзд, а також ЦВК на основі такого рішення", - вважає Корнієнко.

Зазначимо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що вирішальне голосування про відкликання Разумкова планується вже цього четверга.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив ініціативу щодо відставки Разумкова тим, що той не виконує партійну програму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Разумков
NEWS
Оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з медицини
Оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з медицини
DAILY
Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів