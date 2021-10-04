Відставка Разумкова: коли голосування і хто буде першим віце-спікером

Небажання ставити у порядок денний важливі законопроекти, які були в програмі партії "Слуга народу", а також відхід від командних обіцянок вплинули на ситуацію з відставкою Дмитра Разумкова . Наразі необхідну кількість підписів за це вже зібрано і після завершення їх перевірки на правдивість депутати проведуть процедуру у повній відповідності до регламенту.

Про це сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в коментарі РБК-Україна .

"Регламент передбачає, що чинний Голова Верховної Ради в цій процедурі відкликання не бере участі. Тому щойно ми з вами дійдемо згоди, чи є підписи за відкликання, то одразу ця процедура буде запущена", - зазначив політик.

Окрім бажання спікера працювати на себе у партії є питання стосовно його голосування як члена РНБО.

Як пояснив Корнієнко, коли триває війна за територіальну цілісність держави на фронті, то має бути і боротьба з російською пропагандою. І одним із інструментів такої боротьби є санкції РНБО.

"Але не всі представники влади одностайні, на жаль, в цьому прагненні. Це ми знаємо лише з телеграм-каналів, але жодного разу не чули позицію, наприклад, вашу, Дмитре Олександровичу, щодо ваших голосувань на РНБО за санкції на окремих осіб – на пана Медведчука, наприклад. Та на проросійські ЗМІ - починаючи від strana.ua та sharij.net", - зазначив Корнієнко, вимагаючи від спікера пояснень.

Незадоволення роботою спікера та Погоджувальною радою висловили сьогодні і голови комітетів. За словами депутатів, Погоджувальна "перетворилась на майданчик політичних маніфестацій, абсолютно безпідставних і брехливих заяв і маніпуляцій". Вони навіть залишили засідання Погоджувальної ради на знак протесту після того, як Петро Порошенко звинуватив Володимира Зеленського, маніпулюючи даними з розслідування журналістів Pandora Papers.

"На жаль, спікер дозволив перетворити на ярмарок політичного марнославства з дискусійного майданчика, яким мала би бути погоджувальна рада. Ми готові конструктивно дискутувати з усіма фракціями, але не будемо миритися з ситуацією, коли маніпулятивні заяви руйнують українську державу, ставиться під сумнів суверенітет, обороноздатність, реформи, що наближають нас до членства в НАТО і ЄС, і зрештою ставлять хрест на щасливому майбутньому громадян", - наголосив голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

За його словами, голови комітетів повернуться до роботи, коли погоджувальна рада стане радою різних політичних поглядів, коли вона працюватиме на користь України, а не просто для задоволення чиїхось політичних амбіцій.

Як зазначають у монобільшості, засідання стосовно відставки Разумкова може відбутися у будь-який день, але не пізніше ніж за 10 днів.

"До вечора 4 жовтня підписні листи за відкликання спікера парламенту надійдуть Дмитрові Разумкову і за регламентом завтра ми маємо обговорити процедуру та дату засідання", - пояснив Олександр Корнієнко.

Вести засідання буде незалежний депутат, додає він: "Таке засідання може проводити або перший заступник, або депутат, який не підписував лист за відкликання спікера. Ми схиляємося до другого варіанту, щоб не було ніяких конфліктів інтересів, і готові виставити від себе незалежного депутата. Швидше за все це буде Данило Гетманцев, який не підписував лист за відкликання, хоча й поділяє позицію фракції".

Найбільш підготовленою і найбільш фаховою "заміною" Дмитра Разумкова у "Слузі народу" називають Руслана Стефанчука. Окрім того, він є правником, одним з ідеологів партії, заступником голови Політичної ради партії, і понад 2 роки обіймає посаду віцеспікера та неодноразово проводив засідання, зокрема і доленосні голосування - за ринок землі, закон про олігархів, нагадав Олександр Корнієнко, який, до речі, може обійняти посаду першого віце-спікера.

"Обговорювати кадрові призначення на будь-які посади логічно й етично після того, як ці посади звільняються. Я - людина командна, якщо колеги запропонують, звісно, буду розглядати таку можливість", - підсумував Корнієнко.

Стосовно подальшої долі самого Разумкова, то голова "Слуги народу" припускає: після відкликання з посади спікера Дмитро Разумков зможе працювати позафракційним депутатом та обрати роботу в будь-якому комітеті, тому що після призначення на посаду написав заяву про вихід з фракції "Слуга народу".

"Чи може виникнути питання позбавлення мандату з’їздом партії – будемо вивчати. Але у будь-якому випадку це не буде рішення окремих людей, це вирішуватиме з’їзд, а також ЦВК на основі такого рішення", - вважає Корнієнко.