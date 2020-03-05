Отставка правительства и дело против Нефьодова: новости за 4 марта

Назначено новый Кабинет министров Украины, НАБУ открыло дело против главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова, опубликован закон о всеукраинском референдуме. Подробнее о том, что произошло в среду, 4 марта, - в материале РБК-Украина

"Слуга народа" назначила правительство Дениса Шмыгаля: подробности

Верховная рада назначила правительство во главе с Денисом Шмыгалем, попрощавшись с Алексеем Гончаруком и большинством его министров.

Новый состав Кабмина формировался в спешке и несколько портфелей остались вакантными, в первую очередь, в экономическом блоке. Многие кандидаты буквально за считанные часы до голосования попросту отказывались от предложенных должностей. Подробнее – в материале РБК-Украина.

В Раде опубликован закон о всеукраинском референдуме

В Верховной раде появился текст законопроекта "О всеукраинском референдуме". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Согласно тексту проекта, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об: утверждении изменений в разделы I (Общие основы), III (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию) Конституции; решении вопроса общегосударственного значения; утверждении закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины; прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

НАБУ открыло дело против Нефьодова

Национальной антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова. Об этом сообщают РБК-Украина источники в НАБУ.

НАБУ открыло дело в связи с решением суда.

По информации неназванного заявителя, группа лиц якобы систематически получала взятки за поставки горючих и не сертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков. Он также утверждает, что в результате таких действий государство якобы понесло убытки на сумму свыше 40 млн гривен. Сам глава таможенной службы в комментарии РБК-Украина заявил, что это "дело" инициировано его недоброжелателями.

Блумберг снялся с президентской гонки в США в пользу Байдена

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг снялся с президентской гонки в США в пользу бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Сообщается, что Блумберг вышел из президентской кампании после того, как не сумел заручиться поддержкой избирателей-демократов по итогам предварительных результатов на праймериз в "супервторник".

Большое пополнение: 24-летняя украинка родила четверню

В Кировоградской области 24-летняя женщина родила четверню. У украинки появились на свет сразу четыре девочки. Сейчас малышки и мама чувствуют себя хорошо.Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Сообщается, что счастливым отцом четверых дочек стал спасатель. Все малышки- близнецы, родились путем кесарева сечения. Медики сообщают, что дети и мама чувствуют себя хорошо, сейас их наблюдают врачи (видео).