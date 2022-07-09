Отставка не помогла. Протестующие подожгли дом премьера Шри-Ланки

Протестующие на Шри-Ланке ворвались на территорию резиденции премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV .

Сообщается, что разъяренная толпа ворвалась в частную резиденцию премьера, подожгла ее и повредила принадлежащие ему автомобили.

Отметим, ранее на фоне протестов и политического кризиса Викрамасингхе объявил о готовности уйти в отставку, чтобы освободить место для многопартийного правительства.

Напомним, сегодня на Шри-Ланке вспыхнули массовые антиправительственные протесты, демонстранты уже захватили президентский дворец, а местные депутаты призвали президента Готабая Раджапаксу уйти в отставку.

Ланкийцы недовольны продолжающимся экономическим кризисом в стране.

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