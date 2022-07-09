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Відставка не допомогла. Протестувальники підпалили будинок прем'єра Шрі-Ланки

Фото: прем'єр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе (twitter.com/RW_UNP)
Автор: Сергей Новиков

Протестувальники на Шрі-Ланці увірвалися на територію резиденції прем'єр-міністра Раніла Вікрамасінгхе та підпалили її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.

Повідомляється, що розлючений натовп увірвався в приватну резиденцію прем'єра, підпалив її та пошкодив автомобілі чиновника.

Зазначимо, раніше на тлі протестів та політичної кризи Вікрамасінгхе оголосив про готовність піти у відставку, щоб звільнити місце для багатопартійного уряду.

Нагадаємо, сьогодні на Шрі-Ланці спалахнули масові антиурядові протести, демонстранти вже захопили президентський палац, а місцеві депутати закликали президента Готабая Раджапаксу піти у відставку.

Ланкійці незадоволені економічною кризою, що триває в країні.

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Прем'єр-міністрШри-Ланка