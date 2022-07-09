ru ua
Сб, 09 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Президента Шри-Ланки призвали уйти в отставку: кто займет его место

Новина українською →
Киев, Суббота 09 июля 2022 15:32
Президента Шри-Ланки призвали уйти в отставку: кто займет его место Фото: группа депутатов Шри-Ланки призвала президента уйти в отставку (twitter.com/NewsWireLK)
Автор: Руслан Гаращенко

Группа депутатов Шри-Ланки призвала президента Готабая Раджапаксу уйти в отставку. В соответствии с Конституцией страны его место может занять спикер парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newswire.

"Было принято решение попросить президента и премьер-министра уйти в отставку", - заявил один из местных депутатов.

Партийные лидеры уже договорились о создании общепартийного правительства.

Как известно, Шри-Ланка сейчас переживает мощнейший экономический кризис. В стране разразились протесты на фоне объявления дефолта. В связи с этим полиция ввела комендантский час и применяет против протестующих спецтехнику.

Сегодня на Шри-Ланке протестующие полностью взяли под контроль резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Глава страны успел сбежать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шри-Ланка Правительство
NEWS
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 9 июля
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 9 июля
DAILY
Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России