Президента Шри-Ланки призвали уйти в отставку: кто займет его место
Группа депутатов Шри-Ланки призвала президента Готабая Раджапаксу уйти в отставку. В соответствии с Конституцией страны его место может занять спикер парламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newswire.
"Было принято решение попросить президента и премьер-министра уйти в отставку", - заявил один из местных депутатов.
Партийные лидеры уже договорились о создании общепартийного правительства.
Как известно, Шри-Ланка сейчас переживает мощнейший экономический кризис. В стране разразились протесты на фоне объявления дефолта. В связи с этим полиция ввела комендантский час и применяет против протестующих спецтехнику.
Сегодня на Шри-Ланке протестующие полностью взяли под контроль резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Глава страны успел сбежать.