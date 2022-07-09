Премьер Шри-Ланки объявил об отставке

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе на фоне политического кризиса в стране согласился уйти в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Чтобы обеспечить продолжение работы правительства и безопасность всех граждан, сегодня я принял рекомендацию партийных лидеров, чтобы освободить место для всепартийного правительства. Чтобы облегчить процесс, я уйду с поста премьер-министра", - отметил он.