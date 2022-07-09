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Премьер Шри-Ланки объявил об отставке

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Коломбо, Суббота 09 июля 2022 16:50
Премьер Шри-Ланки объявил об отставке Фото: премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе (twitter.com/RW_UNP)
Автор: Артем Горовенко

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе на фоне политического кризиса в стране согласился уйти в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Чтобы обеспечить продолжение работы правительства и безопасность всех граждан, сегодня я принял рекомендацию партийных лидеров, чтобы освободить место для всепартийного правительства. Чтобы облегчить процесс, я уйду с поста премьер-министра", - отметил он.

Напомним, сегодня на Шри-Ланке в ходе антиправительственных протестов был захвачен президентский дворец. Массовое недовольство властями спровоцировал экономический кризис и резкое подорожание топлива. Силовики пытались сдержать протесты, введя комендантский час.

Группа депутатов призвала президента Готабая Раджапаксу уйти в отставку. Ожидается, что его место временно займет спикер местного парламента.

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Премьер-министр Шри-Ланка
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