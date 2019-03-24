ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Отставка Мэй не решит проблем с Brexit, - министр Британии

Новости » Политика    24.03.2019 - 13:16
Отставка Мэй не решит проблем с Brexit, - министр Британии
Фото: Филип Хаммонд (flickr.com/number10gov)

При этом министр уверен, что проект соглашения об условиях Brexit имеет не так много шансов получить одобрение Палаты общин

Отставка Терезы Мэй, премьер-министра Великобритании, не решит проблем, связанных с зашедшим в тупик процессом выхода Британии из состава ЕС (Brexit). Об этом заявил канцлер казначейства Филип Хаммонд, сообщает телеканал Sky News.

Хаммонд не согласен с тем, что Мэй оказалась в безвыходном положении и должна покинуть свой пост.

"Замена премьер-министра нам не поможет, как и замена правящей партии. Нам необходимо найти ответ на вопрос о том, какой вариант Brexit будет приемлем для парламента. На какие дальнейшие шаги парламент согласится, чтобы избежать экономической катастрофы, которой грозит Brexit без сделки, а также крайне серьезного вызова нашей демократии и политической системе, которым обернулся бы отказ от выхода из ЕС. Нам необходимо избежать обоих этих вариантов и найти ту сделку, которая будет удовлетворять интересам Великобритании и гарантирует будущее благополучие страны", - сказал Хаммонд.

При этом министр уверен, что проект соглашения об условиях Brexit, который правительство согласовало с Брюсселем, имеет не так много шансов получить одобрение Палаты общин. По его словам, в случае, если сделка так и не будет одобрена, Палате общин необходимо будет выбрать четкий курс, которому должна следовать страна, чтобы выйти из тупика и не допустить Brexit без сделки с ЕС.

Напомним,  в столице Великобритании на марш  за повторный референдум по Brexit (выход Британии из ЕС) собрались около 1 миллиона человек.

В Лондоне тысячи людей требуют повторного референдума по Brexit Мэй рассказала о планах по Brexit
Новости Украины ВеликобританияТереза МэйBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь